Как рассказал Андрей Садовый, с 1 сентября львовские школы планируют начать обучение в режиме офлайн. Также город активно готовится к блекаутам, но здесь есть опасения.

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Причина в том, что российским оккупантам удалось поразить многие подстанции. Работы по их возобновлению ведутся, а премьер-министр Денис Шмигаль знает о текущем положении дел и должен посетить город Льва с визитом.

Прошлой зимой очень много было поражений подстанций. И у меня переживания как мы пройдем этот следующий осенне-зимний период,

– рассказал Садовый.

Что касается укрытий, то 1500 из 6000 объектов имеют оборудованные пункты обогрева. Все учреждения снабжены мощными дизельными генераторами, в медицинских учреждениях они есть с запасом.

Оборудование школ укрытиями на завершающем этапе, продолжаются проверки их качества и соответствия требованиям.