Глава МОН Оксен Лисовой подписал еще один приказ о выговоре ректору украинского университета. В этот раз в нарушениях поймали ректора Таврического национального университета имени В. И. Вернадского Валерия Бортняка.

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Как сообщили в МОН, основанием для выговора Бортняка стали нарушения законодательства об образовании и требований контракта. Как и в случае с ректором НАУ Луцким, в ежегодном отчете не было информации о достижении целевых показателей деятельности заведения, определенных контрактом.

У ректора Бортняка также выявлено существенное невыполнение ряда обязательных целевых показателей, касающихся развития материального обеспечения учреждения, научной работы сотрудников, участия в международных проектах и т.д.

– сообщили в МОН.

Министерство образования и науки в очередной раз посоветовало ректорам соблюдать требования законодательства. После первого нарушения МОН объявляет выговор, после второго идет увольнение с должности.

Ранее на сайте НАУ появлялась информация о том, что Максим Луцкий якобы представил в отчете всю необходимую информацию, поэтому объявление ему выговоры будут обжаловать в суде.