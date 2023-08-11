Щоб могли навчатися за українською програмою: що вигадав уряд для дітей, які зараз за кордом

Через війну багато українських дітей опинилися в інших країнах. Аби дистанційне навчання було можливим та ефективним, уряд створив особливий механізм.

Батьки дітей, які виїхали з України через війну, багато скаржилися на те, що їхні діти надто завантажені, адже навчаються на дві країни. Уряд розробив систему, яка полегшить життя школярів та дозволить здобути українську освіту.

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Яке рішення розробили для українських школярів за кордоном

Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, у кожній області будуть вибрані дистанційні школи. У них запровадять нову форму навчання.

Учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень. Решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де наразі проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично,

– пояснив прем'єр.

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За словами Дениса Шмигаля, зараз за межами держави перебуває близько мільйона українських дітей. Відтак, країна буде робити їм кроки на зустріч та сприятиме їхньому розвитку, аби вони не розривали зв'язок з Батьківщиною та поверталися додому.