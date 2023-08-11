Родители детей, выехавших из Украины из-за войны, много жаловались на то, что их дети слишком загружены, ведь учатся на две страны. Правительство разработало систему, которая облегчит жизнь школьников и позволит получить украинское образование.

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Какое решение разработали для украинских школьников за границей

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в каждой области будут выбраны дистанционные школы. В них будет введена новая форма обучения.

Учащиеся, находящиеся за границей, будут изучать украинский компонент школьной программы. Он будет занимать 6-8 часов в неделю. Остальные предметы они смогут овладеть школами стран, где сейчас проживают. Эту часть обучения им засчитают автоматически,

– объяснил премьер.

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По словам Дениса Шмыгаля, сейчас за пределами государства находится около миллиона украинских детей. Следовательно, страна будет делать им шаги на встречу и будет способствовать их развитию, чтобы они не разрывали связь с родиной и возвращались домой.