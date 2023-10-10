Українські студенти повинні ставити правильні цілі у навчанні. Так вони зможуть скоріше досягнути успіху.

У Міносвіти розповіли, як це зробити. А також студенти мають змогу дізнатися, які цілі треба ставити.

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Як ставити SMART-цілі у навчанні

Як треба і не треба ставити цілі, у МОН розповіли на прикладі методики цілепокладання SMART.

Чи потрібно ставити цілі у навчанні? Авжеж! Правильна ціль – це перший крок до успіху,

– наголошують у Міносвіти України.

Які цілі повинні ставити студенти

Кожна ціль має бути:

конкретна;

вимірна;

досяжна;

актуальна;

обмежена у часі.

Кожен крок методу SMART деталізує твою мету та робить її конкретнішою,

– кажуть у МОН.

Детальніше про те, що має містити кожна ціль та як її краще досягнути, дивіться на слайдах.















Як ставити SMART-цілі у навчанні: незамінні поради для студентів / МОН