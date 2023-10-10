В Минобразования рассказали, как это сделать. А также студенты могут узнать, какие цели нужно ставить.
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Как ставить SMART-цели в обучении
Как следует и не нужно ставить цели, в МОН рассказали на примере методики целеполагания SMART.
Нужно ли ставить цели в обучении? Конечно! Правильная цель – это первый шаг к успеху,
– отмечают в Минобразования Украины.
Какие цели должны ставить студенты
Каждая цель должна быть:
- конкретная;
- измеримая;
- достижимая;
- актуальная;
- ограничена во времени.
Каждый шаг метода SMART детализирует твою цель и делает ее более конкретной,
– говорят в МОН.
Детальнее о том, что должна содержать каждая цель и как ее лучше достичь, смотрите на слайдах.
Как ставить SMART-цели в обучении: незаменимые советы для студентов / МОН