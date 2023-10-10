В Минобразования рассказали, как это сделать. А также студенты могут узнать, какие цели нужно ставить.

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Как ставить SMART-цели в обучении

Как следует и не нужно ставить цели, в МОН рассказали на примере методики целеполагания SMART.

Нужно ли ставить цели в обучении? Конечно! Правильная цель – это первый шаг к успеху,

– отмечают в Минобразования Украины.

Какие цели должны ставить студенты

Каждая цель должна быть:

конкретная;

измеримая;

достижимая;

актуальная;

ограничена во времени.

Каждый шаг метода SMART детализирует твою цель и делает ее более конкретной,

– говорят в МОН.

Детальнее о том, что должна содержать каждая цель и как ее лучше достичь, смотрите на слайдах.















Как ставить SMART-цели в обучении: незаменимые советы для студентов / МОН