У Міносвіти розповіли, як це зробити. А також студенти мають змогу дізнатися, які цілі треба ставити.
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Як ставити SMART-цілі у навчанні
Як треба і не треба ставити цілі, у МОН розповіли на прикладі методики цілепокладання SMART.
Чи потрібно ставити цілі у навчанні? Авжеж! Правильна ціль – це перший крок до успіху,
– наголошують у Міносвіти України.
Які цілі повинні ставити студенти
Кожна ціль має бути:
- конкретна;
- вимірна;
- досяжна;
- актуальна;
- обмежена у часі.
Кожен крок методу SMART деталізує твою мету та робить її конкретнішою,
– кажуть у МОН.
Детальніше про те, що має містити кожна ціль та як її краще досягнути, дивіться на слайдах.
Як ставити SMART-цілі у навчанні: незамінні поради для студентів / МОН