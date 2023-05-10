Щоб точно дало результат: як ефективно повторювати матеріали перед складанням НМТ

Підготовка до національного мультимедійного тесту – справа далеко не з легких. Навіть якщо ви добре засвоювали матеріал, для успішного балу потрібно добре його пам'ятати.

Напевно, нікому не потрібно доводити важливість повторення матеріалу для того, аби він потрапив у довгострокову пам'ять. Особливо це важливо перед НМТ – іспитом, який матиме великий вплив на подальше життя учнів. Як краще повторити матеріал, аби це точно дало результат – розповідає 24 Канал.

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Як ефективно повторювати вивчений матеріал

Перше правило, яке потрібно запам'ятати: найбільш важливим фактором є частота повторення, а не кількість витраченого часу. Кілька хвилин щодня дадуть набагато кращий результат, аніж кілька годин на вихідних.

Вся справа – у формуванні нейронних зв'язків. Для побудови стійких структур пам'яті потрібна частота та циклічність. Тому краще виділяйте час на повторення матеріалу щодня та не перенавантажуйте себе на вихідних, такий підхід точно дасть хороший результат.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Ще один важливий секрет – зосередженість на процесі. Банально, але відволікання на сповіщення мобільного телефону та інші фактори за секунду руйнують усе, над чим ви працювали впродовж тривалого часу. Натомість повільна музика може допомогти у навчанні та налаштує на відповідний робочий ритм.

Також не варто забувати, що є два види повторення: активне та переказ. Перший метод буде ефективним, якщо у вас гарна уява та вміння "відчувати" матеріал, пропускати його через себе та рефлексувати.

Якщо ж ви більше полюбляєте проводити час у компанії та займатися групами, тоді ідеально використовувати переказ. Тут доведеться попрацювати з фантазією, щоб зробити розповідь цікавою, тож вашій пам'яті точно буде, за що "зачепитися" у майбутньому.