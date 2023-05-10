Наверное, никому не нужно доказывать важность повторения материала для его попадания в долгосрочную память. Особенно это важно перед НМТ – экзаменом, который будет иметь большое влияние на дальнейшую жизнь учащихся. Как лучше повторить материал, чтобы точно дало результат – рассказывает 24 Канал.

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Как эффективно повторять изученный материал

Первое правило, которое нужно запомнить: наиболее важным фактором является частота повторения, а не количество потраченного времени. Несколько минут ежедневно дадут гораздо лучший результат, чем несколько часов в выходные.

Все дело – в формировании нейронных связей. Для построения устойчивых структур памяти требуется частота и цикличность. Поэтому лучше выделяйте время на повторение материала каждый день и не перегружайте себя на выходных, такой подход точно даст хороший результат.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy. Здесь учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

Еще один важный секрет – сосредоточенность на процессе. Банально, но отвлечение на оповещение мобильного телефона и другие факторы в секунду разрушают все, над чем вы работали в течение длительного времени. Медленная музыка может помочь в обучении и настроит на соответствующий рабочий ритм.

Также не стоит забывать, что есть два вида повторения: активное и изложение. Первый метод будет эффективным, если у вас хорошее воображение и умение "чувствовать" материал, пропускать его через себя и рефлексировать.

Если вы больше любите проводить время в компании и заниматься группами, тогда идеально использовать перевод. Здесь придется поработать с фантазией, чтобы сделать рассказ интересным, так что вашей памяти точно будет, за что "зацепиться" в будущем.