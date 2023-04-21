Конспектувати, щоб пам'ятати: перевірені способи ведення нотаток

Конспект – вкрай важливий елемент навчання. Не варто монотонно записувати усе почуте, адже так ви лише гаєте свій час та гальмуєте потенціал.

Зручні та творчі записи – гарантія того, що ви зможете повернутися до вивченого та легко пригадати матеріал. Монотонний текст точно не підійде для такої амбітної мети, тож варто поглянути на інші техніки, ефективність яких вам точно варто випробувати.

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Метод ментальних карт

Техніка, яку розробив американський психолог Тоні Бьюзен. Головну мету, ціль або предмет вивчення варто помістити у центр аркуша, після чого "огорнути" ключовими поняттями та ідеями.

Хороший конспект – основа знань / Фото Pexels

Не варто писати довгих розлогих речень. Суть методу полягає у тому, щоб одразу активізувати асоціативний ряд у вашому мозку та допомогти пригадати усе, що стосується теми.

Метод Корнелла

Цей спосіб ведення конспекту полюбив та вдосконалив сам Білл Гейтс. Він є дуже популярним серед американських студентів, і його хочуть запровадити стандартом для вивчення.

Аркуш варто поділити на три частини:

власне конспект;

нотатки після лекції, графічні зображення, думки, подальші запитання;

короткий зміст сторінки.

Ця техніка дозволяє розділити інформацію на логічні блоки та приділити увагу як конспекту, так і власним ідеям та думкам.

Метод течії

Ця техніка з'явилася завдяки канадському журналісту та письменнику Скотту Янгу. Її суть полягає у тому, аби не конспектувати усе дослівно, а занотовувати лише ключові моменти, перефразовані на власний лад.

Цей метод вимагає трішки більшої дисципліни, адже конспект легко може перетворитися на потік свідомості, а увага не встигне зреагувати, коли мова піде про точні дані.