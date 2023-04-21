Удобные и творческие записи – гарантия того, что вы сможете вернуться к изученному и легко вспомнить материал. Монотонный текст точно не подойдет для такой амбициозной цели, поэтому стоит взглянуть на другие техники, эффективность которых вам следует испытать.

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Метод ментальных карт

Техника, разработанная американским психологом Тони Бьюзеном. Главную цель, цель или предмет изучения следует поместить в центр листа, после чего "охватить" ключевыми понятиями и идеями.

Хороший конспект – основа знаний / Фото Pexels

Не стоит писать длинных пространных предложений. Суть метода состоит в том, чтобы сразу активизировать ассоциативный ряд в вашем мозгу и помочь вспомнить все, что касается темы.

Метод Корнелла

Этот способ ведения конспекта полюбил и усовершенствовал сам Билл Гейтс. Он очень популярен среди американских студентов, и его хотят ввести как стандарт для изучения.

Лист следует разделить на три части:

собственно конспект;

заметки после лекции, графические изображения, мнения, последующие вопросы;

краткое содержание страницы.

Эта техника позволяет разделить информацию на логические блоки и уделить внимание как конспекту, так и своим идеям и мыслям.

Метод течения

Эта техника появилась благодаря канадскому журналисту и писателю Скотту Янгу. Ее суть состоит в том, чтобы не конспектировать все дословно, а записывать только ключевые моменты, перефразированные на свой лад.

Этот метод требует немного большей дисциплины, ведь конспект легко может превратиться в поток сознания, а внимание не успеет среагировать, когда речь пойдет о точных данных.