Дзвінки вчителям та розписані ноги: які порушення виявляли інспектори на НМТ

Цього року на НМТ зафіксували рекордну кількість спроб недоброчесності. Учасники вдавалися до різноманітних прийомів, аби отримати підказку.

Як повідомили в УЦОЯО, цього року 90 учасників НМТ вивели з екзаменаційних центрів. Ті вдалися до порушень заради підказок, тому інспектори відреагували на прояв недоброчесності.

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Як учасники НМТ намагалися схитрувати

За словами очільниці УЦОЯО Тетяни Вакуленко, найбільш поширеним проявом недоброчесності було списування. Зусилля того не вартували, адже учасники, яких впіймали на порушеннях, не мають права на участь у додатковій сесії НМТ, а відтак – не зможуть вступити до вишу цього року.

Загалом із понад 260 тисяч учасників це – невеликий відсоток тих, хто списував. Але кожна така ситуація створює середовище, яке нібито натякає учасникам, що так можна. Водночас порушення правил є надзвичайно ризикованим, адже інструктори все фіксують і учасники втрачають право на вступ у рік тестування,

– розповіла Вакуленко.

Найчастіше порушники намагалися користуватися мобільним телефоном з інтернетом. Також були зафіксовані дзвінки до вчителів та виконання тестів сторонньою особою.

Дехто вирішив вправлятися у мистецтві тату – інспектори помічали нотатки на ногах, руках та одязі.