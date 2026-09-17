Не "Надєжда" і "Вєра": як правильно назвати жінок українською

17 вересня вшановують пам'ять святої Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. Це ранньохристиянські мучениці, які жили в II столітті в Римській імперії.

До Дня Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 24 Канал розповість, як правильно називати жінок, які мають такі імена, українською мовою.

Хто святкує День ангела 17 вересня

За новоюліанським календарем, 17 вересня Дні ангела відзначають, зокрема, люди з такими іменами: Віра, Надія, Любов, Софія.

Раніше вважали, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях.

Як правильно назвати Віру, Надію, Любов, Софію українською

Правильно українською називати жінок іменами Віра, Надія, Любов – а не Вєра, Надєжна, Любоф.

Пестливо до власниці імені Віра можна звертатися ще так: Віронька, Вірочка, Віруня, Вірунька, Віруся, Віруська, Вірка, Вірця.

Серед поширених варіантів імені Надія – такі: Надійка, Надієчка, Надюша, Надюня, Надюся, Надя.

Форми імені Любов такі: Люба, Любонька, Любочка, Любинка, Любця, Любуня, Любуненька, Любунечка, Любуся, Любусенька тощо.

Софію ще можна називати так: Софійка, Софієнька, Софієчка та Софійця.

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