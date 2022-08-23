Як обрати онлайн-школу, якщо ви не хочете відправляти дітей на офлайн-навчання

З 1 вересня в Україні починається новий навчальний рік. Через російське вторгнення та запровадження воєнного стану він матиме свої особливості. Про деталі – читайте в матеріалі 24 каналу.

Особливий навчальний рік

Навчальний рік-2021/2022 в Україні завершували в онлайн-форматі, очне навчання було скасоване. Новий навчальний рік-2022/2023 стартує у змішаному форматі – залежно від безпекової ситуації, в окремих регіонах України передбачено очний формат, у деяких – змішаний, а там, де ризик російських ударів особливо великий, – 100% занять будуть проходити онлайн.

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Нового тут нема, через трохи призабуту пандемію COVID-19 українські діти вже добре знають, що таке онлайн-освіта.

Варто розуміти, що наразі в Україні немає абсолютно безпечних місць – російські ракети можуть прилетіти до будь-якої області, а українські навчальні заклади є чи не найулюбленішими цілями окупантів. З огляду на це, у Міністерстві освіти вирішили, що батьки мають право самі вирішувати, як буде навчатися їх дитина.

Право вибору форми навчання буде за батьками. Одні хочуть скорішого повернення дітей до традиційного навчання, взаємодії з вчителями та спілкування з однолітками, адже соціалізація – важливий елемент для розвитку. Інші батьки задоволені створеними умовами в захисній споруді школи, однак їхні серця стискаються від думки, що вони не будуть поруч зі своєю дитиною в разі повітряної тривоги,

– пояснив особливості нового підходу Міносвіти головний освітянин Сергій Шкарлет.

З огляду на те, що мільйони українців внаслідок вторгнення росіян залишили свої домівки, а їх діти фізично не можуть відвідувати рідні школи, таке рішення виглядає цілком обґрунтованим і логічним.

Таким чином, батьки у будь-якому місті чи селі України мають право, щоб їх діти навчалися онлайн.

Що для цього потрібно

Перелік онлайн-шкіл та інформація про них є на сторінках місцевих управлінь освіти, це або простий перелік або з геолокацією на гугл-карті (так, школи онлайнові, але в них є фізичне місце прописки).

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Вам необхідно обрати потрібний заклад освіти та заповнити форму "Запрошуємо на навчання" – на цьому процес реєстрації завершено й потрібно чекати зворотного зв'язку – як правило, представник закладу освіту телефонує протягом 3-х днів.

Також батьки можуть обрати приватні навчальні заклади, що спеціалізуються на дистанційній освіті – "Джерело", "Афіни", "Оптіма", "Альтернатива" тощо. На час війни деякі заклади запровадили й безкоштовні навчальні плани, проте, за доступ до "повного пакета послуг" треба буде платити. Ціна за місяць навчання – близько 3000 – 4000 гривень.

Навчання у смартфоні

Для охочих навчатись онлайн створені належні умови. Всеукраїнська школа онлайн – програма навчального процесу для 5 – 11 класів працює у форматі мобільного застосунку, також її можна активно використовувати як десктопну версію. Також є віртуальний розклад – Всеукраїнський розклад онлайн.

Трансляція уроків відбувається у онлайн-режимі, їх можна дивитись на українських телеканалах та платформах онлайн-телебачення, зокрема, на MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet.tv та volia.tv. Все електронні версії шкільних підручників є в електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти.

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