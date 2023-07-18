Як обрати майбутню професію: поради та помилки
Джерело:Факти
Для кожного вступника важливо не помилитися з вибором майбутнього фаху. Тож школярі можуть думати навіть роками, яку ж професію обрати в майбутньому.
Як не помилитися з вибором, на що варто звертати увагу, розповіла профорієнтолог Олена Полнарьова.
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Як обрати майбутню професію
Експертка радить вибір професії починати з трьох важливих кроків.
Перший – визначте свій тип особистості:
- екстраверт, інтроверт чи амбіверт;
- гуманітарій, математик чи творча людина:
- виконавець, організатор/менеджер чи інший тип.
Другий – знайдіть інформацію про різні професії для свого типу особистості і визначте для себе.
Третій – подумайте, яка робота вас цікавить, і спробуйте її. При цьому можете розглянути професії, які цікавили в дитинстві.
Також експерти зазначають: можна пройти курси з підготовки до вибору професії, які містять детальну інформацію про різні спеціальності.
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Що робити, якщо не обрав професію
Якщо ви не можете вибрати свою професію, спробуйте взяти рік на відпочинок. Протягом року випускники "шукають себе", професію мрії і будують плани на майбутнє. Але це краще робити, якщо ви людина самоорганізована і мотивована.
Помилки під час вибору майбутньої професії
Також експертка радить не повторювати такі помилки під час вибору професії:
- думати лише про зарплату;
- обирати спеціальність, на яку легше вступити;
- обирати виш лише тому, що він розташований ближче додому;
- вступати під впливом ілюзій на зразок "це класно" тощо.