Як не помилитися з вибором, на що варто звертати увагу, розповіла профорієнтолог Олена Полнарьова.

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Як обрати майбутню професію

Експертка радить вибір професії починати з трьох важливих кроків.

Перший – визначте свій тип особистості:

екстраверт, інтроверт чи амбіверт;

гуманітарій, математик чи творча людина:

виконавець, організатор/менеджер чи інший тип.

Другий – знайдіть інформацію про різні професії для свого типу особистості і визначте для себе.

Третій – подумайте, яка робота вас цікавить, і спробуйте її. При цьому можете розглянути професії, які цікавили в дитинстві.

Також експерти зазначають: можна пройти курси з підготовки до вибору професії, які містять детальну інформацію про різні спеціальності.

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Що робити, якщо не обрав професію

Якщо ви не можете вибрати свою професію, спробуйте взяти рік на відпочинок. Протягом року випускники "шукають себе", професію мрії і будують плани на майбутнє. Але це краще робити, якщо ви людина самоорганізована і мотивована.

Помилки під час вибору майбутньої професії

Також експертка радить не повторювати такі помилки під час вибору професії: