Щоб не провалити вступ через помилку: які дані просять перевірити випускників

Помилка у документах може стати прикрою причиною проблем при вступі. Аби цього не сталося, випускників просять перевірити свої дані у ЄДЕБО.

Українські абітурієнти цьогоріч будуть подавати заяви на вступ через електронні кабінети. Аби не виникло проблем з його створенням, їх попросили уважно перевірити усі дані.

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Які дані потрібно перевірити

У Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) випускникам потрібно перевірити правильність своїх документів про повну загальну середню освіту та сертифікат НМТ. Зокрема, йдеться про прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, стать, громадянство та всі інші характеристики.

Якщо у даних абітурієнта та даних в ЄДЕБО будуть розбіжності, можуть виникнути труднощі зі створенням електронного кабінету. Перевірити наявність помилок чи технічних розбіжностей у документах, які є в переліку для вступу, можна за посиланням.

Для виправлення розбіжностей у свідоцтві про середню освіту потрібно звернутися до школи, а коли розпочнеться вступна кампанія, помилки зможуть виправити технічні адміністратори ЄДЕБО.

Якщо ж є помилка у сертифікаті НМТ, то потрібно звернутися у регіональний центр УЦОЯО, у якому вступник реєструвався на іспит.