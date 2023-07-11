Незадоволені результатом: чи мають право учасники НМТ-2023 на апеляцію

Під час основної сесії НМТ-2023 були учасники мультитесту, які незадоволені своїм результатом тестування. При цьому вони хотіли подавати апеляцію.

Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти – розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи мають такі особи право подати апеляційну заяву.

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Чи мають право учасники НМТ-2023 на апеляцію

Вакуленко наголосила: відповідно до Порядку проведення НМТ-2023 випускник має право подати апеляційну заяву, якщо впевнений у якихось порушеннях проведення мультитесту, ще до виходу з ТЕЦ у день проведення тестування.

Усі учасники, за словами очільниці УЦОЯО, отримали таку інформацію з вуст інструктора на початку процедури тестування у ТЕЦ.

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Якщо учасник вважав, що певні факти вплинуть на об'єктивність його результатів, він мав право подати через відповідального за ТЕЦ заяву щодо порушення процедури проведення НМТ до виходу з ТЕЦ у день проведення НМТ,

– наголосила Вакуленко.

І запевнила, що УЦОЯО та фахівці, залучені до роботи в ТЕЦ, докладають максимальних зусиль, щоб забезпечити дотримання всіх вимог проведення НМТ.

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