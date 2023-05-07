Екзаменаційна тривожність: як не завалити важливі іспити через стрес

Іспити – це завжди нелегке випробування, навіть якщо ви добре знаєте матеріал. Психологічна напруга та фізичне виснаження може зіграти злий жарт з кожним, хто не знає, як цьому протистояти.

Напевно, кожен знає, що повністю позбутися стресу під час іспиту неможливо. Річ у тому, що екзамен – це завжди елемент невизначеності, тож наш мозок буде реагувати на це відповідним чином.

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Підсилювати рівень стресу може й фізичний стан: елементарні недосипання та перевтома завжди грають на боці тривожності. Якщо запанікувати під час іспиту, то можна завалити навіть ті завдання, відповідь на які точно знаєш, а це навряд чи дасть позитивний ефект для нашого майбутнього. Аби потім не шкодувати про надмірний вплив переживань на наше життя – важливо знати кілька простих порад, про які розповідає 24 Канал.

Як подолати стрес під час іспиту

Перше, на що варто звернути увагу – дихання. Наш мозок у відповідь на стресову ситуацію запускає в організмі певні процеси, пришвидшене дихання – один з основних. Цей механізм можна запустити у зворотньому порядку. Почніть глибоко та спокійно дихати, і ви відчуєте, як рівень тривоги спадає.

Іспит – це завжди стрес / Фото Pixabay

Також гарно потурбуйтеся про свій фізичний стан. Сон, їжа, достатня кількість води, можливо, щось солоденьке під рукою. Зазвичай ваш втомлений організм є найбільшим союзником тривожності, тож не дайте стресу укласти це "партнерство".

Наступна порада може здатися дивною, але не намагайтеся зосереджуватися виключно на тривозі та шукати способи її подолання. Наприклад, якщо у вас тремтять руки, не потрібно змушувати їх зупинитися силою волі, просто візьміть ручку. Переживати у відповідальний момент – це цілком нормально, і чим швидше ви це приймете, тим легше вам буде керувати своїм стресом. Важливо зосередитися не на своєму стані, а на поточному завданні.

І чи не найголовніше – залиште час на самокритичність для якогось іншого дня. Часто у стресових ситуаціях нас поглинають негативні думки, у пам'яті виринає попередній негативний досвід. У результаті – паніка та паралізована пам'ять. Візьміть з собою якийсь предмет, який нагадуватиме вам про попередні успіхи, і звертайтеся до нього кожного разу, коли почнете сумніватися у власних силах.