Фонтан чи водограй: як правильно українською назвати цю водну споруду

Ці водні споруди є прикрасою кожного міста, парку чи зони відпочинку. А деякі і головною атракцією чи екскурсійним об'єктом.

Чи є різниця між позначеннями фонтан та водограй, розповідає 24 Канал.

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Як правильно назвати водну споруду

В українській мові є низка запозичених слів, які зазнали своєї трансформації, і настільки давно, що уже зрозумілі усім. Однак, це зовсім не означає, що автентичних слів бракує. А тому маємо для позначення одного і того ж предмету чи явища і запозичену, і рідну назву, як от зі словом "рюкзак".

Саме така ситуація зі словом "фонтан". Воно походить від французького "fontaine", яке в свою чергу бере початок від латинського "fons", що означає "джерело чи гейзер".

Що таке фонтан В архітектурі – це штучна споруда, що служить підставкою або обрамленням для струменів води, що б'ють вгору під тиском або стікають вниз каскадами.

Оскільки, вода завжди тече, б'є під тиском є вислів – бити фонтаном.

Його можна вживати і стосовно струменів нафти, газу, інших речовин, які виштовхуються під власним тиском зі свердловини.

А ще і у переносному значенні, коли розповідають про красномовство чи натхнення – "ідеї б'ють фонтаном".

Для позначення як споруди, так і природного витоку, в українській мові є і свої слова, і не одне.

Словник української мови Грінченка, для позначення фонтану використовує термін – водомет, а словник Білецького-Носенка – водобій.

Але чи не найвідомішим є слово – водограй. Ним позначають і фонтан, і водоспад, і стрімкий потік, і бурхливе джерело, і потік води на млиновому колесі.

Доречі, зауважте, що в російській мові такого слова немає – це питомо українське слово.

"Водограй": дивіться відео

В літературі ми можемо зустріти як "фонтан", так і "водограй" – це як якому автору було більше до вподоби:

"З слобід і хуторів нагнали народу тисячами; рівняли дороги, підгачували греблі, у парку прочищали підземні труби задля фонтанів і каскадів і розчищали доріжки." Олекса Стороженко.

Олекса Стороженко. "У темряві та в винограднім листі Таємно плеще тихий водограй". (Леся Українка).

(Леся Українка). "Яка радість стрибнути з розгону у воду, підняти водограй сліпучих бризок! " Олесь Донченко.

" Олесь Донченко. "Над Стамбулом забили в небо барвисті водограї ракет" Зінаїда Тулуб.

Зінаїда Тулуб. "Великий панський сад. Посередині водограй, коло його квітник". Борис Грінченко.

Найперші фонтани, з'явилися це у Стародавній Греції та Римі для купелі та охолодження.

Найвідомішим фонтаном в Україні і найбільшим в Європі – це фонтан у Вінниці, збудований в річищі Південного Бугу поблизу острова Кемпа.

Фонтан у Вінниці: дивіться відео

Влітку фонтани є місцем прохолоди, свіжості та гарного настрою! Уже розпочався сезон водограїв, прогуляйтеся біля одного з них уже сьогодні!