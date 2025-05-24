Фонтан или водограй: как правильно по-украински назвать это водное сооружение

Эти водные сооружения являются украшением каждого города, парка или зоны отдыха. А некоторые и главной аттракцией или экскурсионным объектом.

Есть ли разница между обозначениями фонтан и водограй, рассказывает 24 Канал.

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Как правильно назвать водное сооружение

В украинском языке есть ряд заимствованных слов, которые претерпели свою трансформацию, и настолько давно, что уже понятны всем. Однако, это вовсе не означает, что аутентичных слов не хватает. Поэтому имеем для обозначения одного и того же предмета или явления и заимствованное, и родное название, как со словом "рюкзак".

Именно такая ситуация со словом "фонтан". Оно происходит от французского "fontaine", которое в свою очередь берет начало от латинского "fons", что означает "источник или гейзер".

Что такое фонтан В архитектуре – это искусственное сооружение, служащее подставкой или обрамлением для струй воды, бьющих вверх под давлением или стекающих вниз каскадами.

Поскольку, вода всегда течет, бьет под давлением есть выражение – бить фонтаном.

Его можно употреблять и по отношению к струям нефти, газа, других веществ, которые выталкиваются под собственным давлением из скважины.

А еще и в переносном значении, когда рассказывают о красноречии или вдохновении – "идеи бьют фонтаном".

Для обозначения как сооружения, так и природного истока, в украинском языке есть и свои слова, и не одно.

Словарь украинского языка Гринченко, для обозначения фонтана использует термин – водомет, а словарь Билецкого-Носенко – водобой.

Но едва ли не самым известным является слово – водограй. Им обозначают и фонтан, и водопад, и стремительный поток, и бурный источник, и поток воды на мельничном колесе.

Кстати, обратите внимание, в русском языке этого слова нету – это исконно украинское слово.

"Водограй": смотрите видео

В литературе мы можем встретить как "фонтан", так и "водограй" – это как какому автору было больше по душе:

"З слобід і хуторів нагнали народу тисячами; рівняли дороги, підгачували греблі, у парку прочищали підземні труби задля фонтанів і каскадів і розчищали доріжки." Олекса Стороженко.

Олекса Стороженко. "У темряві та в винограднім листі Таємно плеще тихий водограй". (Леся Украинка).

(Леся Украинка). "Яка радість стрибнути з розгону у воду, підняти водограй сліпучих бризок! " Алесь Донченко.

" Алесь Донченко. "Над Стамбулом забили в небо барвисті водограї ракет" Зинаида Тулуб.

Зинаида Тулуб. "Великий панський сад. Посередині водограй, коло його квітник". Борис Гринченко.

Самые первые фонтаны, появились это в Древней Греции и Риме для купели и охлаждения.

Самым известным фонтаном в Украине и крупнейшим в Европе – это фонтан в Виннице, построенный в русле Южного Буга вблизи острова Кемпа.

Фонтан в Виннице: смотрите видео

Летом фонтаны являются местом прохлады, свежести и хорошего настроения! Уже начался сезон фонтанов, прогуляйтесь возле одного из них уже сегодня!