З-за вушка вибилась неслухняна "прядь волос": позбудьмось раз і назавжди цієї поширеної помилки

Чи знаєте ви, що неслухняна "прядь волос", яку кокетливо поправляють жінки за вушко, українською звучить зовсім по іншому?

Сьогодні у рубриці "Говоримо українською!" пропонуємо розглянути фразу "прядь волос". Мовознавиця Марія Словолюб, у своєму тіктоці, розповідає українцям як це звучить рідною мовою, дивіться в дописі Освіта 24.

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То як звучить "прядь волос" рідною мовою

В українській мові не існує ні слова "прядь", ні слова "волосы". "Волосы" – українською звучить як волосся, а "прядь" – то пасмо. Тому, "прядь волос" перекладається як "пасмо волосся"!

Як правильно говорити "прядь волос": дивіться відео

Отже, зачіску ми формуємо з пасом волосся, і саме пасма намотуємо на бігуді для пишних локонів!

Цікаво знати! Пасмо – в українській мові багатозначне слово. Такі слова називають явища, предмети, ознаки, у чомусь схожі між собою.

Пасмо стосується:

волосся;

пучків довгих стеблин трави чи гілок;

сіна;

довга лінія чи смуга, наприклад забудови;

диму, хмар чи туману; гір чи пагорбів;

ниток чи пряжі;

те, що тягнеться довго або безладно в просторі й часі.

Пасмо волосся у традиціях та літературі

В літературі жіночі пасма волосся дуже романтизували. А в народній медицині та магії, воно наділялося особливими властивостями.

Захист новонароджених. Для захисту новонароджених дітей від злих сил мати могла покласти кілька пасом волосся під подушку дитини або вплести їх у ліжко. Це мало забезпечити дитині здоров’я і захист від негараздів. Пасмо волосся у шлюбі. В деяких регіонах пасмо волосся нареченої дарувалося нареченому як символ любові і вірності. Це пасмо зберігалося як оберіг, що мав зміцнювати шлюбні узи. В ХІХ – на початку ХХ століття, жіноче пасмо волосся, як подарунок, було освідченням у коханні. Часто, його надсилали у листі й носили в медальйонах чи брошках. А от світле чи сиве пасмо у темному волоссі, що є вродженою чи набутою стресовою ознакою, вважалося символом зла чи відьомською міткою.

Цитати з літератури:

Від часу до часу панночка відділяла пасмо свого чудового чорного волосся, навивала його на щипці (Л. Українка).

Катерина зриває з голови хустку, і дівчина примічає на її косах сиве пасмо (І. Кучер).