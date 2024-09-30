З-за вушка вибилась неслухняна "прядь волос": позбудьмось раз і назавжди цієї поширеної помилки
Джерело:Тікток Марія Словолюб
Чи знаєте ви, що неслухняна "прядь волос", яку кокетливо поправляють жінки за вушко, українською звучить зовсім по іншому?
Сьогодні у рубриці "Говоримо українською!" пропонуємо розглянути фразу "прядь волос". Мовознавиця Марія Словолюб, у своєму тіктоці, розповідає українцям як це звучить рідною мовою, дивіться в дописі Освіта 24.
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То як звучить "прядь волос" рідною мовою
В українській мові не існує ні слова "прядь", ні слова "волосы". "Волосы" – українською звучить як волосся, а "прядь" – то пасмо. Тому, "прядь волос" перекладається як "пасмо волосся"!
Як правильно говорити "прядь волос": дивіться відео
Отже, зачіску ми формуємо з пасом волосся, і саме пасма намотуємо на бігуді для пишних локонів!
Цікаво знати! Пасмо – в українській мові багатозначне слово. Такі слова називають явища, предмети, ознаки, у чомусь схожі між собою.
Пасмо стосується:
- волосся;
- пучків довгих стеблин трави чи гілок;
- сіна;
- довга лінія чи смуга, наприклад забудови;
- диму, хмар чи туману; гір чи пагорбів;
- ниток чи пряжі;
- те, що тягнеться довго або безладно в просторі й часі.
Пасмо волосся у традиціях та літературі
В літературі жіночі пасма волосся дуже романтизували. А в народній медицині та магії, воно наділялося особливими властивостями.
- Захист новонароджених. Для захисту новонароджених дітей від злих сил мати могла покласти кілька пасом волосся під подушку дитини або вплести їх у ліжко. Це мало забезпечити дитині здоров’я і захист від негараздів.
- Пасмо волосся у шлюбі. В деяких регіонах пасмо волосся нареченої дарувалося нареченому як символ любові і вірності. Це пасмо зберігалося як оберіг, що мав зміцнювати шлюбні узи.
- В ХІХ – на початку ХХ століття, жіноче пасмо волосся, як подарунок, було освідченням у коханні. Часто, його надсилали у листі й носили в медальйонах чи брошках.
- А от світле чи сиве пасмо у темному волоссі, що є вродженою чи набутою стресовою ознакою, вважалося символом зла чи відьомською міткою.
Цитати з літератури:
Від часу до часу панночка відділяла пасмо свого чудового чорного волосся, навивала його на щипці (Л. Українка).
Катерина зриває з голови хустку, і дівчина примічає на її косах сиве пасмо (І. Кучер).