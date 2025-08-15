Часто припускаємося помилки чи губимося при написанні популярних слів – разом чи окремо. А потрібне лише доступне пояснення.

Пояснення щодо того, як правильного писати слова "на добраніч" і чому у коментарі 24 Каналу дала філологиня Марія Словолюб.

Дивіться також Популярний вигук "нічого собі" – русизм: як його замінити українською

Як назавжди запам'ятати правильне написання "на добраніч"?

Тішить, що все більше російськомовних українців обирають українську мовою спілкування, а україномовні – прагнуть позбутися суржику.

Та при вивченні мови, деколи виникає сумнів щодо правильно написання деяких слів – разом чи окремо. Серед таких – "на добраніч". Хоч це ввічливе прощання чи побажання належить до сталих конструкцій, які просто слід запам'ятати, але виникає сумнів щодо правильного написання.

24 Канал звернувся за коментарем до мовознавиці Марії Словолюб з проханням пояснити, як просто запам'ятати правило написання цього слова.

"На добраніч" пишемо окремо, бо це сполука прийменника "на" й іменника "добраніч", такі сполуки ніколи не пишуться разом,

– коментує пані Марія.

Крім того, "на добраніч" – це коротка форма вислову "на добру ніч", якою раніше послуговувалися.

Походить від вислову "На добру ніч", якою послуговувалися тоді, коли бажали гарного сну, спокійного відпочинку. Поступово зрослося в одну формулу "На добраніч",

– розповіла мовознавиця.

Однак, це не єдина форма, яку можна використовувати для вітання чи прощання вночі. А замість "на добраніч" можна сказати і:

"Спокійної ночі!"

"Добраніч!"

"Мирної ночі!"

Запам'ятайте ще просте правило від мовознавиці і більше ніколи не помиляйтеся!

Раніше Марія Словолюб уже прокоментувала чи можна казати "Доброго дня!" – правильно чи вважається помилкою.