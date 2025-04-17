Як правильно вітатися українською на Великдень

20 квітня українці святкуватимуть Великдень. Цьогоріч, до слова, католики та православні відзначають одне з найбільших релігійних свят у році у межах однієї дати.

У цей день усталено збиратися у колі сім'ї, родини, побратимів і бажати один одному та Україні надії, миру та перемоги. 24 Канал при цьому розповість, як правильно вітатися українською у цей день.

Дивіться також Знають не всі: чи можна Великдень називати "Паскою"

Як правильно вітатися українською на Великодні свята

На Великдень українці вітаються, використовуючи християнське вітання, притаманне лише цьому святу.

Що цікаво, два рази у році краяни переходять на християнські вітання. Зокрема, у період Різдвяних та Великодніх свят. Принаймні на Заході України, І тут головне – не плутати вітання у час цих празників.

Якщо не хочете потрапити у незручне мовне становище, пам'ятайте, що на Великдень треба вітатися "Христос воскрес!" і відповідати "Воістину воскрес!".

Це на Різдво ми вітаємось "Христос народився! – Славімо Його!";

Також можна вітатися і "Слава Ісусу Христу!". Все ж пам'ятайте, що це християнське вітання змінюється двічі на рік – саме на Різдвяні та Великодні свята.

До слова, іноді в Україні на Великдень ще можна почути церковнослов'янську форму вітання – "Христос воскрєсє". Вперше її ви можете почути на початку пасхальної ранньої. Далі ж священники вітають один одного та опісля звертаються з вітанням до парафіян, кажучи: "Христос Воскрес!".

Так українці повинні вітатися протягом сорока днів після Воскресіння Христового.