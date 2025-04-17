В этот день принято собираться в кругу семьи, семьи, собратьев и желать друг другу и Украине надежды, мира и победы. 24 Канал при этом расскажет, как правильно здороваться на украинском в этот день.

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Как правильно здороваться на украинском на Пасхальные праздники

На Пасху украинцы здороваются, используя христианское приветствие, присущее только этому празднику.

Что интересно, два раза в году земляки переходят на христианские приветствия. В частности, в период Рождественских и Пасхальных праздников. По крайней мере на Западе Украины, И здесь главное – не путать приветствия во время этих праздников.

Если не хотите попасть в неловкое языковое положение, помните, что на Пасху надо здороваться "Христос воскрес!" и отвечать "Воістину воскрес!".

Это на Рождество мы здороваемся "Христос народився! – Славімо Його!";

Также можно здороваться и "Слава Ісусу Христу!". Все же помните, что это христианское приветствие меняется дважды в год – именно на Рождественские и Пасхальные праздники.

К слову, иногда в Украине на Пасху еще можно услышать церковнославянскую форму приветствия – "Христос воскрєсє". Впервые ее вы можете услышать в начале пасхальной ранней. Далее же священники приветствуют друг друга и после обращаются с приветствием к прихожанам, говоря: "Христос Воскрес!".

Так украинцы должны здороваться в течение сорока дней после Воскресения Христова.