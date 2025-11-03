Не лише "лохина": як ще можна назвати "голубіку" українською мовою

В українській мові усі ягоди, фрукти та овочі мають свої назви. Деякі схожі з російськими, а деякі – геть відмінні.

Яку українську назву має ягода "голубіка", розповідає 24 Канал посилаючись на "Мова – ДНК нації".

Як називається "голубіка" українською?

Ці смачні ягоди, які мають низку корисних властивостей, дуже смачні та цілорічно є у крамницях помилково називають – "голубіка". Таку назву ягода отримала за сизо-синій колір.

Однак, українською, її назва не має нічого спільного з кольором, тому дослівно як "голубіка" чи "блакитниця" не перекладається.

Ягода українською називається по-іншому – "лохина".

Слово "лохина" має глибоке коріння в українській мові. Його основа – "лох" – архаїчне слово, яке вживалося для позначення заболочених місцевостей, де й росте ця ягода.

Втім, не обійшлося без діалектизмів та народних назв:

Є думка, що назва гонобобель розшифровується як "наганяю (гоню) головний біль".

Кущ дикорослої рослини / Вікіпедія

Які факти про лохину ви знаєте?

Лохина – це рослина родини брусничних, близька родичка чорниці та брусниці.

У природі рослина росте переважно на торф’яних болотах, у субальпійських зонах Карпат, на Поліссі. А як культивована – вирощується на спеціальних плантаціях, бо потребує кислий ґрунт і вологу.

Космічна ягода: її включають у раціони космонавтів через високу поживність і здатність підтримувати імунітет.

З лохини готують джеми, смузі, пироги, додають до салатів і навіть м’ясних страв.

Кущ лохини може плодити до 30 років, якщо правильно доглядати.

Вживання українських назв ягід – це не лише про мовну чистоту, а й про культурну ідентичність. Називаючи ягоду "лохиною", ми зберігаємо зв’язок з українською природою, традиціями та мовною спадщиною.