Не беріть на пляж "полотенце", бо це зовсім не те, про що ви подумали

Дивина та й годі, в українській мові часто звичні слова, значення яких ми ніби-то знаємо насправді, мають інший зміст.

Про різницю між рушником та полотенцем, розповідає 24 Канал, посилаючись на вчительку української мови Світлану Чернишову.

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Чому "рушник" і "полотенце" це різні речі?

Така звична побутова річ, яку використовуємо у ванній, кухні, для прибирання одні називають "рушник", а інші – "полотенце".

Умовно навіть поділяють – що великий махровий пухнастий шматок тканини, яким ми користуємося, витираючи тіло у ванній, – це рушник. А маленький, тонший, кухонного призначення – це полотенце.

Що таке рушник Вікіпедія надає таке визначення "рушника" – довгастий шматок тканини (бавовняної, лляної, полотняної тощо) для витирання обличчя, тіла, посуду тощо. Знімає з предметів рідину шляхом вбирання або тертя при прямому контакті.

Мовознавці назву "рушник" виводять від кореня – руш-, тобто "рушати (порушити цілісність)", "руйнувати", "рвати". Отже, рушник – це шматок полотна – відірваний від довгого сувою чи великого шматка тканини.

Ще одна версія – що назва походить від "рушати", тобто вирушати в дорогу. Шматок тканини загортали продукти в дорогу, а згодом – і благословляли на щасливу дорогу.

Згодом, рушник, як відріз полотна довжиною 3 – 4 метри й оздоблений вишивкою, набув іншого символізму. Він став атрибутом, який використовували у багатьох обрядах та ключових подіях – народженні, шлюбі (тільки не кажіть – свадьба), прощанні. Вишитими рушниками прикрашали ікони на покутті. Таким рушником не користувалися для побутових потреб.

Невеликі шматки полотна, якими обтирали тіло та витирали руки, називали – рукотерками, шматами, утирками, ручниками.

А полотенце – це те ж саме, що і полотно – тканина з якої виготовляли одяг. До речі, у цього слова два наголоси – можна казати і полОтенце, і полоЕнце.

Зважаючи на вище сказане – предмет для витирання вологи – це рушник, а тканина – це полотно чи полотенце. І в українській мові ці слова не є взаємозамінними.

Рушник чи полотенце: дивіться відео

Цікаво, мовознавці припускають, що слово "полотенце" українці запозичили у росіян, а слово "рушник" – росіяни взяли з української мови, але так позначають – символічний вишитий шмат полотна, який використовували в обрядах.