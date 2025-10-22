Цю помилку робить більшість: як правильно сказати "прімєрочна" українською

В нашій мові ще трапляються кальковані росіянізми, не лише у побутовому мовленні, але й публічному просторі. Їх дехто уже навіть не помічає і не бачить помилку.

Як сказати правильно українською сказати "примєрочная", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення акторки дубляжу та кіно, тренерки з усного мовлення Віки Хмельницької.

Як правильно сказати "примєрочная"?

Слово "примєрочна" знає кожен – сьогодні це обов'язкова частина будь-якої крамниці одягу, секондхенду та навіть уже пошти. Це місце де приміряють одяг перед покупкою чи перевтілюються в новий образ.

Втім, саме це слово – російське чи кальковане, можна зустріти на вказівниках до цього місця. Що ви бачили найчастіше, кальковане – примірочна? Таке написання слова є помилкою, хоч воно звучить ніби на український лад.

Втім, тут лише прибрали російське закінчення, як і для позначення інших кімнат – гостинная, ванная, прихожая і тому подібне. В українській мові є окремі слова для позначення приміщень чи кімнат, як у випадку не столовая, а – їдальня, чи не "гостинная", а – вітальня.

Або хоч і подібні, але все одно інші за звучанням слова. Тому "примєрочная", точно не звучить як "примірочна". А в українській мові слову звучить – приміряльня. Саме так!

А якщо вам це слово видається чудернацьким, то формальніше можна сказати – кімната для примірювання.

Як правильно "примєрочная": дивіться відео

Хоча ресурс "Горох" і наводить два варіанти слова та приклади цитат з літератури, філологи зауважують, що правильним варіантом вважається – приміряльня.

Тому дослухаймося до філологів та позбуватися кальок. Говоріть українською!