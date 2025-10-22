Эту ошибку делает большинство: как правильно сказать "примерочная" на украинском
- Слово "примірочна" является калькой с русского, правильным украинским соответствием является "приміряльня".
- Также можно использовать формальное "комната для примерки" для обозначения этого помещения.
В нашем языке еще встречаются калькированные русизмы, не только в бытовой речи, но и публичном пространстве. Их некоторые уже даже не замечают и не видят ошибку.
Как сказать правильно на украинском сказать "примерочная", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения актрисы дубляжа и кино, тренера по устной речи Вики Хмельницкой.
Смотрите также Какое из животных называют "лиликом": вы точно не догадаетесь
Как правильно сказать "примерочная"?
Слово "примерочная" знает каждый – сегодня это обязательная часть любого магазина одежды, секонд хенда и даже уже почты. Это место где примеряют одежду перед покупкой или перевоплощаются в новый образ.
Впрочем, именно это слово – русское или калькированное, можно встретить на указателях к этому месту. Что вы видели чаще всего, калькированное – "примірочна" такое написание слова является ошибкой, хотя оно звучит будто на украинский лад.
Впрочем, здесь только убрали русское окончание, как и для обозначения других комнат – гостиная, ванная, прихожая и тому подобное. В украинском языке есть отдельные слова для обозначения помещений или комнат, как в случае не столовая, а – їдальня, или не "гостинная", а – гостиная.
Или хоть и подобные, но все равно другие по звучанию слова. Поэтому "примерочная", точно не звучит как "примірочна". А в украинском языке слово звучит как – приміряльня. Именно так!
А если вам это слово кажется странным, то формально можно сказать – комната для примерки.
Как правильно "примерочная": смотрите видео
Хотя ресурс "Горох" и приводит два варианта слова и примеры цитат из литературы, филологи отмечают, что правильным вариантом считается – "приміряльня".
Поэтому прислушаемся к филологам и избавляться от калек. Говорите на украинском!