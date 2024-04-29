Як сказати українською "утро вечера мудренее"

Українці часто дослівно перекладають російські фрази рідною мовою. Однак цього робити не варто.

Адже українська мова має чимало відповідників на різні випадки. Зокрема, не варто калькувати фразу "утро вечера мудренее", зазначає Освіта 24.

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Як красиво замінити "утро вечера мудренее"

Відомий мовознавець та учитель Олександр Авраменко розповів, якими цікавими висловами замінити вищезгаданий російський.

Педагог уточнив: значення цього вислову таке – ліпше відкласти важливе рішення до ранку наступного дня, тобто ухвалювати важливі рішення потрібно "на свіжу голову".

Українською "утро вечера мудреней" звучить так: мати-ніч дасть пораду,

– повідомив Авраменко.

І додав, що поспішати не потрібно. А в народі ще кажуть так: "Поспішиш – людей насмішиш".

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