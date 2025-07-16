Ніколи не кажіть "укроп" на кріп: у чому важлива відмінність між цими словами
- В українській мові рослину називають кріп, а не "укроп", що є росіянізмом. Кріп багатий на вітаміни і використовується в кулінарії.
- Слово "укроп" стало символом українського спротиву, переосмисленим націоналістичним символом, який спочатку використовувався як образливий термін під час російсько-української війни.
- Існує плутанина між словами "укроп" і "окріп", де останнє означає гарячу воду, доведену до кипіння.
Якщо ви полюбляєте ароматні трави та спеції, то маєте знати і їх українські назви – без росіянізмів та кальок.
Чи варто казати на ароматну рослину "укроп" та що означає це слово сьогодні для українця, розповідає 24 Канал.
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Чому не варто називати рослину "укропом"?
Для багатьох запах літа – це запах ароматної зелені та липи.
Але одну ароматну зелень, яку багато українців споживають у свіжому вигляді та у консерваціях, часто помилково називають – "укроп".
Але в українській мові ця рослина називається – кріп, а ботанічна назва – кріп запашний (латиною – Anethum graveolens). Ця рослина, відома ще з античних часів.
Хоча ресурс "Cловник.UA" наводить приклад вживання слова – "укріп" – через "і", зауважте, що страва присипана ким?/чим? – укропом. Це не дивно, адже існують діалектичні назви рослини:
- копер,
- копрій,
- кріп городній,
- кріпець,
- кроп,
- кропець,
- кропічек,
- кропчик,
- окроп.
Листя кропу багате на вітаміни: до 240 міліграмів вітаміну С, до 12,8 міліграма каротину, вітаміни В1, В2; кислоти: хлорогенову, нікотинову, фолієву; пектинові речовини; кумарини; флавоноїди: рутин, кверцетин, ізорамнетин, кемпферол, і звісно – ефірні олії.
Споживайте цю ароматну траву на здоров'я і називайте її українською – кріп.
Чому українці – "укропи" (і пишаються цим)?
З початку російсько-української війни у медіаконтексті слово "укроп" почало використовуватися, як глузлива калька: нібито від слова "українець", але через російську призму. "Укроп" – в російській сленговій пропаганді став образливим ярликом – як щось дрібне, зелене, непомітне.
У відповідь на насмішку, українські військові та активісти взяли слово "укроп" і переосмислили його. У 2014 – 2015 роках з’явилася нова військова символіка – емблема з листочком кропу як знак незламності та самоіронії.
Це стало своєрідною мовною відсіччю: перетворення негативу в позитив, як у фольклорному принципі – "сміхом ворога переможеш".
Парасолька кропу з написом "укроп", як зображення на військових шевронах, декорі для аксесуарів та одягу, з гордістю носять українці – це такий самий символ – як "Кобзар" чи козак Мамай. А це свідчить про силу духу та гідність українців – перетворення принизливого слова в термін для гордості та самоідентифікації.
Тому, слово "Укроп" – це символ народного спротиву, здатності сміятись над агресором і мати власний знак сили та самоіронії.
Яка ще плутанина зі словом "укроп"?
Як виявляється, окрім вживання замість кріп – слова "укроп", не єдина плутанина. Дехто вважає, що "окріп" та "укроп" – те саме. Але це не так, окріп – це гаряча вода, доведена до кипіння, те саме, що і кип'яток.
Що таке кріп, а що окріп: дивіться відео
Тому зауважте, що:
- кріп – це ароматна трава, спеція;
- "уроп" – для позначення рослини, то – росіянізм;
- Укроп – переосмислена назва для українця,
- окріп – гаряча вода, те саме, що і кип'яток.
Не лише говоріть рідною мовою, а й пізнавайте її – це цікаво!