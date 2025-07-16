Никогда не говорите "укроп" на "крип": в чем важно различие между этими словами

Если вы любите ароматные травы и специи, то должны знать и их украинские названия – без русизмов и калек.

Стоит ли говорить на ароматное растение "укроп" и что означает это слово сегодня для украинца, рассказывает 24 Канал.

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Почему не стоит называть растение "укропом"?

Для многих запах лета – это запах ароматной зелени и липы.

Но одну ароматную зелень, которую многие украинцы потребляют в свежем виде и в консервациях, часто ошибочно называют – "укроп".

Но в украинском языке это растение называется – "кріп", а ботаническое название – "кріп запашний" (на латыни – Anethum graveolens). Это растение, известно еще с античных времен.

Хотя ресурс "Словарь.UA" приводит пример употребления слова – "укріп" – через "і", заметьте, что блюдо присыпано кем?/чем? – укропом. Это не удивительно, ведь существуют диалектические названия растения:

копер,

копрій,

кріп городній,

кріпець,

кроп,

кропець,

кропічек,

кропчик,

окроп.

Листья укропа богаты витаминами: до 240 миллиграммов витамина С, до 12,8 миллиграмма каротина, витамины В1, В2; кислоты: хлорогеновую, никотиновую, фолиевую; пектиновые вещества; кумарины; флавоноиды: рутин, кверцетин, изорамнетин, кемпферол, и конечно – эфирные масла.

Потребляйте эту ароматную траву на здоровье и называйте ее по-украински – "кріп".

Почему украинцы – "укропы" (и гордятся этим)?

С начала российско-украинской войны в медиаконтексте слово "укроп" начало использоваться, как насмешливая калька: якобы от слова "украинец", но через российскую призму. "Укроп" – в российской сленговой пропаганде стал оскорбительным ярлыком – как нечто мелкое, зеленое, незаметное.

В ответ на насмешку, украинские военные и активисты взяли слово "укроп" и переосмыслили его. В 2014 – 2015 годах появилась новая военная символика – эмблема с листочком укропа как знак несокрушимости и самоиронии.

Это стало своеобразным языковым отпором: превращение негатива в позитив, как в фольклорном принципе – "смехом врага победишь".

Зонтик укропа с надписью "укроп", как изображение на военных шевронах, декоре для аксессуаров и одежды, с гордостью носят украинцы – это такой же символ – как "Кобзарь" или казак Мамай. А это свидетельствует о силе духа и достоинстве украинцев – превращение унизительного слова в термин для гордости и самоидентификации.

Поэтому, слово "Укроп" – это символ народного сопротивления, способности смеяться над агрессором и иметь собственный знак силы и самоиронии.

Какая еще путаница со словом "укроп"?

Как оказывается, кроме употребления вместо "кріп" – слова "укроп", не единственная путаница. Некоторые считают, что "укроп" и "окріп" – одно и то же. Но это не так, "окріп" – это горячая вода, доведенная до кипения, то же, что и кипяток.

Что такое укроп, а что кипяток: смотрите видео

Поэтому заметьте, что:

кріп – это ароматная трава, специя;

– это ароматная трава, специя; "уроп" – для обозначения растения, то – россиянизм;

– для обозначения растения, то – россиянизм; Укроп – переосмысленное название для украинца,

– переосмысленное название для украинца, окріп – горячая вода, то же, что и кипяток.

Не только говорите на родном языке, но и познавайте его – это интересно!