МОН – лише рекомендує: хто визначатиме формат навчання в школах та університетах з 1 вересня
Джерело:https://osvita.ua/
Наступний навчальний рік українські заклади освіти повинні розпочати в очному режимі. Втім, на це рішення можна впливати в залежності від обставин.
Як відомо, Міністерство освіти та науки рекомендує закладам освіти повертатися до очного режиму навчання з 1 вересня 2023 року. Задля втілення цієї ідеї кожен заклад освіти повинен бути обладнаних укриттям.
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Хто повинен визначати формат навчання
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, остаточне рішення про форми та формат навчання у школах та університетах повинна приймати місцева влада. Усі інші відомства можуть лише висловлювати свої рекомендації.
Зокрема, ОВА здійснює моніторинг ситуації у регіоні, тому може прийняти виважене рішення щодо повернення учнів у школи.
Залежно від рівня загроз ухвалюватимуть рішення про формат навчання: очний, онлайн чи змішаний,
– сказав глава уряду.
Також Шмигаль наголосив, що безпека учнів – понад усе, тому навіть при найменших загрозах навчання в офлайн режимі неможливе. Саме тому рішення повинні приймати ОВА, в яких є вся інформація про поточний безпековий стан.