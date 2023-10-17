Цікаві відповідники: як правильно українською назвати "кольцо"
Чимало українців любить вживати слово "кольцо". Але воно є російським.
Тож про нього треба забути. Як сказати українською, підкаже Освіта 24.
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Як правильно українською назвати кольцо
Якщо заглянути у словник синонімів, можна знайти у ньому такі українські відповідники до слова "кольцо":
- обручка;
- каблучка;
- коло;
- кільце;
- колечко (розмовне).
Так, якщо ми говоримо про прикрасу на палець, то варто вживати слова "обручка" (весільна) та "каблучка". Також до цих слів є ще синонім "перстень". Це слово можна використовувати у значенні кільця з дорогого металу та шлюбної обручки.
Що цікаво, кільце (як у російській мові "кольцо") ви можете також зустріти у спорті – "вправи на кільцях" (гімнастичному приладі). А у місті – "трамвайне кільце".
Можете іноді почути навіть фразу "річні кільця" – тобто концентричні шари деревини.
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Як українською назвати "штопор"
Популяризатор української мови Андрій Шимановський радить: слово "штопор" можна замінити такими красивими словами:
- коркОтяг;
- вИвертка.