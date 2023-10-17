Цікаві відповідники: як правильно українською назвати "кольцо"

17 жовтня 2023, 22:03
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Чимало українців любить вживати слово "кольцо". Але воно є російським.

Тож про нього треба забути. Як сказати українською, підкаже Освіта 24

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Як правильно українською назвати кольцо

Якщо заглянути у словник синонімів, можна знайти у ньому такі українські відповідники до слова "кольцо":

  • обручка;
  • каблучка;
  • коло;
  • кільце;
  • колечко (розмовне).

Так, якщо ми говоримо про прикрасу на палець, то варто вживати слова "обручка" (весільна) та "каблучка". Також до цих слів є ще синонім "перстень". Це слово можна використовувати у значенні кільця з дорогого металу та шлюбної обручки. 

Що цікаво, кільце (як у російській мові "кольцо") ви можете також зустріти у спорті – "вправи на кільцях" (гімнастичному приладі). А у місті – "трамвайне кільце". 

Можете іноді почути навіть фразу "річні кільця" – тобто концентричні шари деревини.

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Як українською назвати "штопор"

Популяризатор української мови Андрій Шимановський радить: слово "штопор" можна замінити такими красивими словами:

  • коркОтяг;
  • вИвертка.
Автор: Марія Волошин