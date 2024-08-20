Як правильно українською назвати пилосос

Українці часто можуть не знати, чи правильно вживати ті чи ті слова у певних ситуаціях. Навіть – здивуєтесь – коли прибирають.

Зокрема думають, як безпомилково назвати прилад для прибирання квартири. Педагогиня та блогерка Лара Чемерис підказала, як правильно буде українською і як назвати сам процес прибирання, зазначає Освіта 24.

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Як українською назвати пилосос

Чемерис зазначила: прилад, завдяки якому ви прибираєте у своєму помешканні, можете назвати так:

пилосос;

пилосмок;

пилотяг.

Ці всі слова є у нашій мові, зауважила блогерка.

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Також вона підказала, як назвати правильно сам процес прибирання з допомогою пилососа. Українською це звучатиме так: