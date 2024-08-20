Як правильно українською назвати пилосос
20 серпня 2024, 20:36Читать новость на русском
Джерело:Лара Чемерис
Українці часто можуть не знати, чи правильно вживати ті чи ті слова у певних ситуаціях. Навіть – здивуєтесь – коли прибирають.
Зокрема думають, як безпомилково назвати прилад для прибирання квартири. Педагогиня та блогерка Лара Чемерис підказала, як правильно буде українською і як назвати сам процес прибирання, зазначає Освіта 24.
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Як українською назвати пилосос
Чемерис зазначила: прилад, завдяки якому ви прибираєте у своєму помешканні, можете назвати так:
- пилосос;
- пилосмок;
- пилотяг.
Ці всі слова є у нашій мові, зауважила блогерка.
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Також вона підказала, як назвати правильно сам процес прибирання з допомогою пилососа. Українською це звучатиме так:
- я пилососю;
- я прибираю пилососом;
- я чищу пилососом.