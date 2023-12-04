Як правильно українською сказати "поскользнутися": варіант не один

В Україні вже добряче хазяйнує зима. Дороги та стежки в окремих областях схожі на ковзанку.

Тож варто бути уважними і дивитися під ноги, аби не гепнутися посеред вулиці, натрапивши на слизьку ділянку дороги. Так само варто бути пильними і під час вживання "зимових" слів, зазначає Освіта 24.

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Як правильно українською сказати "поскользнутися"

Так, часто розповідаючи про зиму та погоду у цю пору року, українці можуть вживати суржикові слова. Одним із таких є "поскользнутися". Натомість це слово вживати не варто, адже його немає в нашій мові.

Тож якщо ви впали на слизькій дорозі взимку, варто сказати, що ви перед цим послизнулися або ж посковзнулися.

До речі слово "посковзнутися" ви можете вживати ще у переносному значенні. Зокрема, якщо хочете сказати, що зробили хибний крок, помилку в житті.

А якщо хочете ще більше збагатити своє мовлення, можете вживати такий цікавий фразеологізм як "і язиком не послизнувшись". Це означає "ні разу не затнувшись, анітрохи не задумавшись".

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