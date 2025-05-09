Хто такий Костя та чому українською він не Константин

Імена – це слова, які мандрують по всьому світу не залежно від походження. Але у кожній мові набувають свого особливого звучання.

В українській мові запозичені імена набувають свою транскрипцію, яка не завжди схожа на російську, тому не варто їх плутати. Як українською назвати Костю, розповідає 24 Канал.

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Як українською назвати Костю

Ім'я Костя коротка версія імені Костянтин. Воно грецького походження походить від слова "Κωνσταντῖνος" (Konstantinos), що означає "стійкий", "незмінний".

Поширення імені Європою та світом відбувалося разом з християнством. Найвідомішим носієм цього імені є римський імператор Костянтин Великий, який був першим християнським імператором Римської імперії. Він відіграв важливу роль у поширенні християнства та перенесенні столиці імперії з Риму до Константинополя.

Ім'я Костянтин сьогодні досить популярне в Україні (понад 100 тисяч носіїв) та колишніх країнах соцтабору.

Ім'я Костянтин має варіації у різних мовах:

Констант,

Костантино,

Костадин.

І пишеться, як через літеру "С" так і "К" – у англійській – Constantine, у французькій – Constantin, у німецькій – Konstantin.

В українській мові прийнята транслітерація – Костянтин, а тому не варто плутати з російським варіантом – Константин.

Літера "н" в українській мові не пишеться!

Відповідно і зменшувально-пестливі форми ми утворюємо від українського імені:

Костик,

Костенько,

Костюня,

Костюнчик,

Костунчик,

Костусь,

Кося.

Зауважимо, що зменшувальні форми з закінченнями – -оха, -ша, для української мови не властиві, тому уникайте форм – Костюха, Костюша. Це типово як для чоловічих, так і для жіночих імен, тому в нас немає імені Льоша чи Льоха.

По батькові від імені Костянтин – Костянтинівна та Костянтинович.

Є і жіночі варіанти імені – Констанція, Констанца, Констанс, Констанса, Костка, Конни, Станси.

Власники цього величного імені часто мають сильний характер, вирізняються цілеспрямованістю, інтуїцією та вмінням приймати зважені рішення. Вони можуть бути імпульсивними, але водночас доброзичливими та відкритими до спілкування.

А спілкуватися і звертатися до Кості слід українською!