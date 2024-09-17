Не "блюдєчко с голубой кайомочкой": як правильно українською сказати цей популярний вислів

Відмовтесь, якщо запропонують щось на "блюдєчкє с голубой кайомочкой". Бо цей відомий вислів – суржик, і ми знаємо, як він має красиво звучати українською мовою.

Освіта 24 продовжує вболівати за чистоту українського мовлення у рубриці "Антисуржик". Сьогодні розберемо відомий вислів "на блюдічкє с голубой кайомочкой". Чи має він український відповідник і як фраза буде звучати українською. Такий розбір на своїй сторінці в тіктоці зробила блогерка і мовознавиця Марія Словолюб.

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Що означає відома фраза

Це досить відома фраза, якою послуговується старше покоління і перейшла до нас з радянських часів. А автром її є письменники Ілля Ільф та Євгеній Петров, які використали її у творі "Золоте теля", що видана у 1931 році.

Значення її трактується як отримати людиною щось цінне і важливе не докладаючи зусиль – чи то через подарунок, через хитрість, зв'язки чи удачу.

Що говорити замість "блюдєчка с голубой кайомочкой"

Чим замінити фразу "блюдєчко с голубой кайомочкой": дивіться відео

Давайте дослівно розберемо вислів і знайдемо українські слова-відповідники.

Слово "блюдєчко" має такі варіанти – блюдце, блюдечко чи тарілочка. Воно здавна побутує в українській мові і має чи то готське, чи давньоруське походження.

"Голубой" часто вважають росіянізмом. Однак, в українській мові на рівних використовуються для позначення кольору слова і "блакитний", і "голубий". Тож послуговуйтесь обома словами у своєму мовленні.

А от слова "кайомочка" в українській мові немає, зате є низка цікавих відповідників – "обідок", "кайма", "обшивка", "оторочка", "обвідка", "окантовка", "окрайка", "береги", та милозвучне – "облямівка".

Отож, сміливо обирайте слова та формулюйте власний варіант, як приклад авторки блогу – "блюдце з голубою облямівкою".

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