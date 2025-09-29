Ми пам'ятаємо, що сталі вислови не перекладаються. Але кожна мова має свої відповідники, які можуть виявитися цікавішими, але просто ви про них не чули.

Чи маємо ми відповідник до російського вислову "проізвєсті впєчатлєніє", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу context.reverso.net.

Дивіться також "Совєт да любовь": як зворушливіше привітати молодят українською

Як українською сказати "проізвесті впєчатлениє"?

У російській мові існує вислів "проізвєсті впєчатлєніє", який буквально тлумачиться – залишити слід у свідомості іншої людини, викликати емоційну реакцію, запам’ятатися.

Наголосимо – сталі фразеологізми не перекладаються. Але в кожній мові є свій відповідник чи влучний переклад. Якщо дослівно, то російське "проізвєсті" перекладається як – справити, а "впєчатлєніє" – враження, те що залишає емоційний слід. Тобто дієслівна конструкція – справити враження – найприродніший відповідник.

Однак, в українській мові це словосполучення, залежно від контексту емоційного впливу, може змінювати ключові слова:

здійснити,

викликати,

зачепити,

зворушити.

"Її історія зачепила серце кожного".

А ще російське словосполучення можна замінити одним словом – вразити / уразити, та навіть – вражіння, яке наводить ресурс stalivyrazy.org.ua.

"Його слова мене глибоко вразили".

"Його [Огея] вражають ці слова Платона". Олесь Досвітній.

А якщо зводимо до сталого поетичного вислову, то найкращими українськими відповідниками є:

Поетичні варіанти:

Залишити слід у душі

Викликати відлуння

Засвітитися в пам’яті

Запасти в душу/ в серце/ в око.

Ці вирази особливо пасують у творчих текстах, де важлива емоційна глибина. І вони точно краще звучать ніж росіянізм. Говоріть українською!