Як відповідати на "Христос воскрес" – що сказати, щоб нікого не образити

20 квітня українці святкують Великдень. Цей день має кілька цікавих і яскравих традицій, а також своє вітання.

Великодніх свят українці чекаю з нетерпінням. До Великодня готуються цілий тиждень, що йому передує. А у самий день – урочисто вітаються. Що відповісти у цьому випадку, розповідає 24 Канал.

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Що відповісти на "Христос воскрес"

Великдень – велике родинне свято, яке традиційно святкують у колі найближчих і найдорожчих людей. Про важливість події, яку віншують у цей день – воскресіння Хрестове, сповіщає традиційне вітання – "Христос воскрес!".

Для цього вітання існує і відповідь – "Воістину воскрес".

Вітатися у такій формі розпочинають у храмі, під час освячення кошика з паскою та смаколиками.

Вітаються за святковим сніданком з освяченими стравами, з кожним з родичів – традиційно тричі.

"Христос воскрес! – Воістину воскрес!" промовляють і під час великодньої забави – цокання крашанками. Так бавилися і діти, і дорослі Цей звичай символізує битву добра та зла, а тому найміцніше яйце зберігали як оберіг.

Таке вітання використовують ще протягом 40 днів замість "Добрий день!" чи "Вітаю!" Однак, це народна форма і вона прийнятна для близького кола спілкування.

Якщо ж ви не прихильник таких вітань – завжди можна відповісти "Зі святом!" чи "Вітаю!".

Зі святом, дорогі українці! Мирного вам Великодня!