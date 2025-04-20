Пасхальных праздников украинцы ждут с нетерпением. К Пасхе готовятся целую неделю, что ему предшествует. А в самый день – торжественно здороваются. Что ответить в этом случае, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Что означает слово "водоворот" и какое у него скрытое значение

Что ответить на "Христос воскрес"

Пасха – большой семейный праздник, который традиционно празднуют в кругу самых близких и дорогих людей. О важности события, которое венчают в этот день – воскресение Крестовое, извещает традиционное приветствие – "Христос воскрес!".

Для этого приветствия существует и ответ – "Воистину воскрес".

Здороваться в такой форме начинают в храме, во время освящения корзины с куличом и сладостями.

Приветствуются за праздничным завтраком с освященными блюдами, с каждым из родственников – традиционно трижды.

"Христос воскрес! – Воистину воскрес!" говорят и во время пасхальной забавы – стучание пасхальными яйцами. Так играли и дети, и взрослые Этот обычай символизирует битву добра и зла, а потому крепкое яйцо хранили как оберег.

Такое приветствие используют еще в течение 40 дней вместо "Добрый день!" или "Поздравляю!" Однако, это народная форма и она приемлема для близкого круга общения.

Если же вы не сторонник таких поздравлений – всегда можно ответить "С праздником!" или "Поздравляю!".

С праздником, дорогие украинцы! Мирной вам Пасхи!