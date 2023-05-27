НМТ-2023: що потрібно знати про програму, в якій буде проходити тестування

НМТ наближається, у всі учні готуються до тесту з максимальною віддачею. Іспит буде відбуватися у спеціальній програмі, користування якою не викличе жодних труднощів.

Національний мультипредметний тест учні будуть здавати на комп'ютерах. Іспит буде проходити у спеціальній програмі, тому можливості відкрити браузер або схитрувати в інший спосіб не буде.

Читайте також Просять мовчати: чому УЦОЯО не оприлюднює графік тестувань НМТ-2023

Що потрібно знати про програму

Після прибуття на місце кожен учень повинен переконатися у тому, що персональний комп’ютер розташований зручно, а робоче місце – комфортне. Якщо є потреба збільшити шрифт на екрані монітора, то це робиться натисканням клавіш "Ctrl" та "+", або ж утриманням "Ctrl" та регулюванням колеса миші.

Для початку роботи із тестом потрібно натиснути кнопку "Розпочати роботу над тестом", після чого у правому верхньому куті з'явиться таймер відліку часу. Обирати послідовність предметів та час на завдання учні будуть самостійно, завжди можна повернутися до будь-якого завдання будь-якого предмета.

Збереження відповіді відбувається кнопкою "Зберегти відповідь". У випадку зміни варіанта потрібно обрати бажаний та натиснути кнопку повторно. У цьому випадку збережеться остання відповідь, усі відповіді будуть відображені справа на спеціальній панелі.

Після виконання всіх завдань потрібно натиснути кнопку "Завершити роботу". Система ще раз перепитає про цей крок, тож варто бути уважним: після натискання "Так, завершити роботу" усі збережені відповіді зараховуються, а повернутися до завдань вже буде неможливо.

Для того, аби не виникало жодних непорозумінь, учнів просять уважно ознайомлюватися з вказівками, які будуть з'являтися на моніторі.