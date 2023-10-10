Скільки українців не знає англійської мови: результати неприємно здивували

Лише 1% українців вільно може спілкуватися англійською мовою. Натомість майже 44% краян взагалі її не знають.

Такі результати засвідчило дослідження, яке проводили у липні 2023 року. Їх оприлюднив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. Освітні експерти розповіли, як змінити ситуацію.

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Потрібно змінити підходи у вивченні англійської у школі

Освітній експерт Микола Скиба переконаний: результати цього дослідження – наслідок підходу до вивчення мов у школі і культури використання англійської мови в Україні. У школі англійську викладають так, що діти можуть складати іспити, але не вчаться вільно розмовляти нею. Тож варто змінити підхід до викладання мов, посібники й підручники.

Так, за словами Скиби, можна спочатку адаптувати Кембриджський та інші підручники, заохочувати комунікацію шкіл, організувати спільні уроки. Також можна розвивати мовні клуби.

Як ефективно вчити мову

Керівниця навчально-методичного відділу школи англійської мови Інна Улітко каже: якщо ви хочете вивчити англійську мову, ставте реальну мету для досягнення. Адже за два тижні не можна "підтягнути" знання з рівня А1 до В1. Натомість треба регулярно навчатися, тоді буде результат.

Складаєте собі графік 2 – 3 рази на тиждень. Визначаєте можливі для себе часові рамки й в цей час займаєтесь,

– уточнила педагогиня.

Дуже важливим фактором під час вивчення мови є мовне середовище. Можна спробувати зануритись самостійно або ж обрати курси.

Англійська мова стане мовою міжнародного спілкування в Україні

Англійська мова стане мовою міжнародного спілкування в Україні.

Відповідний законопроєкт №9432 (про застосування англійської мови в Україні) має на меті унормувати застосування англійської мови у багатьох сферах.

Зокрема, у роботі державної служби, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину держкордону, у сферах освіти, культури, транспорту охорони здоров'я тощо.