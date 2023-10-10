Сколько украинцев не знает английского языка: результаты неприятно удивили

Только 1% украинцев свободно может общаться на английском языке. Зато почти 44% жителей страны вообще ее не знают.

Такие результаты показали исследования, проводимые в июле 2023 года. Их обнародовал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко. Образовательные эксперты рассказали, как изменить ситуацию.

Важно Английский язык в Украине получит новый статус: законопроект уже в ВРУ

Нужно изменить подходы к изучению английского в школе

Образовательный эксперт Николай Скиба убежден: результаты этого исследования – результат подхода к изучению языков в школе и культуре использования английского языка в Украине. В школе английский преподают так, что дети могут сдавать экзамены, но не учатся свободно разговаривать на нем. Следовательно, следует изменить подход к преподаванию языков, пособия и учебники.

Так, по словам Скибы, можно сначала адаптировать Кембриджский и другие учебники, поощрять коммуникацию школ, организовать совместные уроки. Также можно развивать языковые клубы.

Как эффективно учить язык

Руководитель учебно-методического отдела школы английского языка Инна Улитко говорит: если вы хотите выучить английский, ставьте реальную цель для достижения. Ведь через две недели нельзя "подтянуть" знания с уровня А1 до В1. Вместо этого нужно регулярно учиться, тогда будет результат.

Составляете себе график 2 – 3 раза в неделю. Определяете возможные для себя временные рамки и в это время занимаетесь,

– уточнила педагогиня.

Очень важным фактором при изучении языка является языковая среда. Можно попробовать погрузиться самостоятельно или выбрать курсы.

Английский язык станет языком международного общения в Украине

Английский язык станет языком международного общения в Украине.

Целью оответствующого законопроекта №9432 (о применении английского языка в Украине) является нормирование применения английского языка во многих сферах.

В частности, в работе государственной службы, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении госграницы, в сферах образования, культуры, транспорта здравоохранения и т.д.