Як самостійно вивчити німецьку мову: добірка корисних ресурсів

Чимало українців через повномасштабну війну виїхали до Німеччини. Відтак почали вчити місцеву мову.

До того ж німецьку вчать і діти-біженці, які пішли вчитися у місцеві школи. Про те, як цікаво та легко опановувати німецьку мову і які ресурси у цьому допоможуть, читайте у матеріалі.

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Які ресурси допоможуть вивчити німецьку мову

Так, опанувати німецьку легко і з цікавістю допоможуть серіали, віртуальна реальність та чати з носіями мови. Зокрема, такі:

Німецька телерадіокомпанія створила окремий сайт для безплатного вивчення німецької мови. Так, ви можете спочатку пройти тест, аби визначити свій рівень володіння мовою. А вже потім обрати перелік курсів. Вони при цьому містять мультимедійні матеріали (курси, радіо- та відеоновини, подкасти, серіали, тести). Таким чином ви зможете вдосконалити усі аспекти мови – читання, слухання, письмо, говоріння.

До речі, початківці та середняки можуть дивитися спеціальний курс-серіал Nicos Weg ("Шлях Ніко"). Курс розповідає про хлопця, який приїхав до Німеччини без знання мови. Тож учні мають можливість разом із ним долати шлях вивчення німецької. Також до кожного відео підібрані відповідні вправи, граматичні теми, лексика тощо.

Для базового словникового запасу можна скористатися курсом Deutschtrainer.

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Цей ресурс містить чимало інтерактивних вправ, текстів, відео, аудіо, ігор для всіх рівнів. Також ви матимете можливість за допомогою чату спілкуватись з іншими учнями. А на YouTube-каналі 24h Deutsch, створеним Goethe-Institut, можна знайти відео німецькою мовою про буденне життя в Німеччині, культуру, граматичні правила тощо.

На цьому YouTube-каналі та подкасті ви можете завдяки відео та аудіо вивчати "побутову" німецьку. Ведучі цього каналу записують вуличні інтерв'ю з перехожими на різні теми. Відтак ви матимете можливість почути, як говорять носії мови. Цікавинкою є і репортажі з різних німецьких міст. Відео, до речі, розподілені за рівнями складності: від А1 й до С2.