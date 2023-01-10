Так, завдяки застосунку Hallo його користувачі не лише вдосконалять знання з іноземної мови, а й сформують велику спільноту задля досягнення спільної цілі. Долучитися до проєкту можна вже у січні.

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Педагоги та учні можуть безкоштовно вчити англійську

Розробники Hallo значно підтримують українських освітян. Тож протягом трьох місяців учасники проєкту матимуть доступ до всіх сервісів платформи і отримали по $50 у свої профілі. Відтак зможуть практикуватися з викладачами.

До слова, перша група покращувала англійську влітку 2022 року. Тоді вчилося понад 50 педагогів і майже 50 учнів. Наймолодшим з них було 10 років, найстаршим – 60 років.

Друга група розпочне навчання з 20 січня 2023 року. Участь безкоштовна. Учням при цьому має виповнитися 13 років.

Усі деталі та реєстрація доступна за посиланням. Зареєструватися можна до 13 січня.

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