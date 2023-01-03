Так, ENGin пропонує українцям віком 10 – 35 років безкоштовно практикувати розмовну англійську онлайн. Для цього потрібно зареєструватися на відповідній платформі.

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Українці зможуть безкоштовно практикувати англійську мову

На учасників чекають щотижневі індивідуальні заняття з іноземним волонтером. Зокрема, програма орієнтована на підлітків 10 – 17 років.

Аби взяти участь у програмі, треба вже мати базовий рівень англійської мови, доступ до Інтернету для відеочату зі своїм волонтером та можливість приділяти заняттям годину на тиждень.



Щоб приєднатися, необхідно зареєструватися на платформі та очікувати подальших інструкцій.

Що відомо про ENGin

ENGin – це неприбуткова організація. Вона поєднує українську молодь з іноземцями, що вільно спілкуються англійською мовою, для безкоштовної розмовної онлайн практики.

Організація допомагає поколінню української молоді вдосконалювати рівень розмовної англійської мови.

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Як вивчити англійську мову самостійно

Аби вивчити англійську мову самостійно, варто перш за все дотримуватися таких рекомендацій.