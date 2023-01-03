Так, ENGin предлагает украинцам в возрасте 10 – 35 лет бесплатно практиковать разговорный английский онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на соответствующей платформе.

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Украинцы смогут бесплатно практиковать английский язык

Участников ждут еженедельные индивидуальные занятия с иностранным волонтером. В частности, программа ориентирована на подростков 10 – 17 лет.

Чтобы принять участие в программе, нужно иметь базовый уровень английского языка, доступ к Интернету для видеочата со своим волонтером и возможность уделять занятиям час в неделю.



Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться на платформе и ожидать дальнейших инструкций.

Что известно о ENGin

ENGin – это неприбыльная организация. Она объединяет украинскую молодежь с иностранцами, свободно общающимися на английском языке, для бесплатной разговорной онлайн практики.

Организация помогает поколению украинской молодежи усовершенствовать уровень разговорного английского языка.

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Как выучить английский язык самостоятельно

Чтобы выучить английский язык самостоятельно, следует прежде всего придерживаться таких рекомендаций.