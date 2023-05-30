Не вкраде майбутнє, а допоможе визначитися: в Україні запустили унікальний АІ-бот

Обрати професію не завжди легко для дорослих, не кажучи вже про дітей. Аби не схибити зі своїм майбутнім, учням пропонують скористатися штучним інтелектом, аби визначити свої сильні сторони.

Зробити правильний вибір щодо свого майбутнього мріє кожен підліток. Але дітям не завжди вдається визначити свої сильні сторони. Окрім того, про існування деяких професій вони можуть навіть не здогадуватися.

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АІ-бот для визначення професії

Projector презентував АІ-бота, який допоможе зорієнтуватися у сучасних професіях та обрати ту, до якої ви маєте схильність. Скористатися послугами штучного інтелекту для визначення свого майбутнього можна за посиланням.

АІ-бот передбачає 50% відкритих запитань, на відміну від багатьох альтернативних варіантів, які пропонують лише тестові варіанти. Тест складається з двох частин: опитування та знайомство зі специфікою запропонованої штучним інтелектом професії. Якщо відповіді будуть розлогими, то АІ зможе надати точну відповідь.

Свої пропозиції АІ-бот формує з професій креативної та ІТ індустрій. Його головна аудиторія – старшокласники, першокурсники та люди, які вирішили змінити свою професію.

Для створення бота Projector використав усю свою експертизу зі створення навчальних програм. Також під час тестування відповіді штучного інтелекту оцінювали провідні фахівці галузі, щоб гарантувати його краще наповнення.