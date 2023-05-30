Сделать правильный выбор своего будущего мечтает каждый подросток. Но детям не всегда удается определить свои сильнейшие стороны. Кроме того, о существовании некоторых профессий, они могут даже не догадываться.

Читайте также Это вас спасет: советы, которые помогут эффективно подготовиться к НМТ

АІ-бот для определения профессии

Projector презентовал АІ-бота, который поможет сориентироваться в современных профессиях и выбрать ту, к которой вы склонны. Воспользоваться услугами искусственного интеллекта для определения своего будущего можно ссылке.

АІ-бот предполагает 50% открытых вопросов, в отличие от многих альтернативных вариантов, предлагающих только тестовые варианты. Тест состоит из двух частей: опрос и знакомство со спецификой предложенной искусственным интеллектом профессии. Если ответы будут полными, то АІ сможет дать точный ответ.

Свои предложения АІ-бот формирует из креативной профессий и ИТ индустрий. Его главная аудитория – старшеклассники, первокурсники и люди, решившие сменить свою профессию.

Для создания бота Projector использовал всю свою экспертизу по созданию обучающих программ. Также при тестировании ответы искусственного интеллекта оценивали ведущие специалисты отрасли, чтобы гарантировать его лучшее наполнение.